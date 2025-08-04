STAPT Hakkında Daha Fazla Bilgi

STAPT Fiyat Bilgileri

STAPT Whitepaper

STAPT Resmi Websitesi

STAPT Token Ekonomisi

STAPT Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Amnis Staked Aptos Coin Logosu

Amnis Staked Aptos Coin Fiyatı (STAPT)

Listelenmedi

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Canlı Fiyat Grafiği

$4,9
$4,9$4,9
+%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Fiyatı

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), şu anda 4,9 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,87M USD piyasa değerine sahiptir. STAPT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Amnis Staked Aptos Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,08
Amnis Staked Aptos Coin 24 saatlik fiyat değişimi
2,02M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STAPT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STAPT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Amnis Staked Aptos Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,052482.
Son 30 gün içerisinde, Amnis Staked Aptos Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,1224759900.
Son 60 gün içerisinde, Amnis Staked Aptos Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,5112733500.
Son 90 gün içerisinde, Amnis Staked Aptos Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,518196353906972.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,052482+%1,08
30 Gün$ -0,1224759900-%2,49
60 Gün$ -0,5112733500-%10,43
90 Gün$ -0,518196353906972-%9,56

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Fiyat Analizi

En güncel Amnis Staked Aptos Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4,77
$ 4,77$ 4,77

$ 4,93
$ 4,93$ 4,93

$ 19,62
$ 19,62$ 19,62

+%0,22

+%1,08

-%13,58

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,87M
$ 9,87M$ 9,87M

--
----

2,02M
2,02M 2,02M

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Nedir?

stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Token Ekonomisi

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STAPT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STAPT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STAPT / VND
128.943,5
1 STAPT / AUD
A$7,546
1 STAPT / GBP
3,675
1 STAPT / EUR
4,214
1 STAPT / USD
$4,9
1 STAPT / MYR
RM20,727
1 STAPT / TRY
199,283
1 STAPT / JPY
¥720,3
1 STAPT / ARS
ARS$6.684,825
1 STAPT / RUB
391,363
1 STAPT / INR
429,779
1 STAPT / IDR
Rp80.327,856
1 STAPT / KRW
6.786,696
1 STAPT / PHP
280,525
1 STAPT / EGP
￡E.237,356
1 STAPT / BRL
R$27,44
1 STAPT / CAD
C$6,713
1 STAPT / BDT
591,528
1 STAPT / NGN
7.435,505
1 STAPT / UAH
202,125
1 STAPT / VES
Bs602,7
1 STAPT / CLP
$4.708,9
1 STAPT / PKR
Rs1.372,147
1 STAPT / KZT
2.625,91
1 STAPT / THB
฿159,054
1 STAPT / TWD
NT$146,412
1 STAPT / AED
د.إ17,983
1 STAPT / CHF
Fr3,92
1 STAPT / HKD
HK$38,416
1 STAPT / MAD
.د.م44,247
1 STAPT / MXN
$92,316
1 STAPT / PLN
18,13
1 STAPT / RON
лв21,511
1 STAPT / SEK
kr47,432
1 STAPT / BGN
лв8,281
1 STAPT / HUF
Ft1.688,442
1 STAPT / CZK
104,223
1 STAPT / KWD
د.ك1,4945
1 STAPT / ILS
16,66