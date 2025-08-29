ANALOS (LOS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00097017 $ 0,00097017 $ 0,00097017 24 sa Düşük $ 0,00170005 $ 0,00170005 $ 0,00170005 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00097017$ 0,00097017 $ 0,00097017 24 sa Yüksek $ 0,00170005$ 0,00170005 $ 0,00170005 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00179607$ 0,00179607 $ 0,00179607 En Düşük Fiyat $ 0,00097017$ 0,00097017 $ 0,00097017 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%8,58 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%16,61 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ANALOS (LOS) canlı fiyatı $0,00127745. LOS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00097017 ve en yüksek $ 0,00170005 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LOS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00179607, en düşük fiyatı ise $ 0,00097017 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LOS son bir saatte -%8,58 değişim gösterdi, 24 saatte -%16,61 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ANALOS (LOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,28M$ 1,28M $ 1,28M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,28M$ 1,28M $ 1,28M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ANALOS piyasa değeri $ 1,28M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,28M.