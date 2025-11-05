Andromeda (ANDR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00118001 $ 0,00118001 $ 0,00118001 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00118001$ 0,00118001 $ 0,00118001 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,85$ 1,85 $ 1,85 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,58 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,50 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,00 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,00

Andromeda (ANDR) canlı fiyatı $0,00105093. ANDR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00118001 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ANDR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,85, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ANDR son bir saatte +%0,58 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,50 ve son 7 günde -%13,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Andromeda (ANDR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 245,68K$ 245,68K $ 245,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M Dolaşım Arzı 230,71M 230,71M 230,71M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Andromeda piyasa değeri $ 245,68K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ANDR arzı 230,71M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,06M.