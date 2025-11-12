Bugünkü aneri Fiyatı

Bugünkü aneri (ANERI) fiyatı $ 0,00022198 olup, son 24 saatte % 11,28 değişim gösterdi. Mevcut ANERI / USD dönüşüm oranı ANERI başına $ 0,00022198 şeklindedir.

aneri, şu anda piyasa değeri açısından $ 110.982 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 499,98M ANERI şeklindedir. Son 24 saat içinde ANERI, $ 0,00021926 (en düşük) ile $ 0,0002592 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00071644 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00021926 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANERI, son bir saatte +%1,23 ve son 7 günde -%3,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

aneri (ANERI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 110,98K$ 110,98K $ 110,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 221,98K$ 221,98K $ 221,98K Dolaşım Arzı 499,98M 499,98M 499,98M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki aneri piyasa değeri $ 110,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ANERI arzı 499,98M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 221,98K.