ANT COLONY (ANTS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002125 $ 0,00002125 $ 0,00002125 24 sa Düşük $ 0,00002234 $ 0,00002234 $ 0,00002234 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002125$ 0,00002125 $ 0,00002125 24 sa Yüksek $ 0,00002234$ 0,00002234 $ 0,00002234 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0019544$ 0,0019544 $ 0,0019544 En Düşük Fiyat $ 0,00001669$ 0,00001669 $ 0,00001669 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,99 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,92 Fiyat Değişimi (7 G) +%11,99 Fiyat Değişimi (7 G) +%11,99

ANT COLONY (ANTS) canlı fiyatı $0,00002208. ANTS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002125 ve en yüksek $ 0,00002234 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ANTS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0019544, en düşük fiyatı ise $ 0,00001669 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ANTS son bir saatte +%0,99 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,92 ve son 7 günde +%11,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ANT COLONY (ANTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,07K$ 22,07K $ 22,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,07K$ 22,07K $ 22,07K Dolaşım Arzı 999,24M 999,24M 999,24M Toplam Arz 999.244.067,066741 999.244.067,066741 999.244.067,066741

Şu anki ANT COLONY piyasa değeri $ 22,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ANTS arzı 999,24M olup, toplam arzı 999244067.066741. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,07K.