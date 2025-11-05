Anyspend (ANY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,055934 $ 0,055934 $ 0,055934 24 sa Düşük $ 0,065029 $ 0,065029 $ 0,065029 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,055934$ 0,055934 $ 0,055934 24 sa Yüksek $ 0,065029$ 0,065029 $ 0,065029 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,07719$ 0,07719 $ 0,07719 En Düşük Fiyat $ 0,04940888$ 0,04940888 $ 0,04940888 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,22 Fiyat Değişimi (7 G) +%8,52 Fiyat Değişimi (7 G) +%8,52

Anyspend (ANY) canlı fiyatı $0,060118. ANY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,055934 ve en yüksek $ 0,065029 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ANY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,07719, en düşük fiyatı ise $ 0,04940888 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ANY son bir saatte +%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,22 ve son 7 günde +%8,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Anyspend (ANY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,66M$ 3,66M $ 3,66M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 59,98M$ 59,98M $ 59,98M Dolaşım Arzı 61,00M 61,00M 61,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Anyspend piyasa değeri $ 3,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ANY arzı 61,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 59,98M.