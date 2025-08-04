Anzen Staked USDz (SUSDZ) Nedir?

sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets.

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Anzen Staked USDz (SUSDZ) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Token Ekonomisi

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