ApexToken (APX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00071093 $ 0,00071093 $ 0,00071093 24 sa Düşük $ 0,00078519 $ 0,00078519 $ 0,00078519 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00071093$ 0,00071093 $ 0,00071093 24 sa Yüksek $ 0,00078519$ 0,00078519 $ 0,00078519 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00208163$ 0,00208163 $ 0,00208163 En Düşük Fiyat $ 0,00071093$ 0,00071093 $ 0,00071093 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,84 Fiyat Değişimi (7 G) -%24,09 Fiyat Değişimi (7 G) -%24,09

ApexToken (APX) canlı fiyatı $0,00071383. APX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00071093 ve en yüksek $ 0,00078519 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. APX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00208163, en düşük fiyatı ise $ 0,00071093 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, APX son bir saatte +%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,84 ve son 7 günde -%24,09 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ApexToken (APX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 741,29K$ 741,29K $ 741,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,41M$ 21,41M $ 21,41M Dolaşım Arzı 1,04B 1,04B 1,04B Toplam Arz 29.988.574.194,20672 29.988.574.194,20672 29.988.574.194,20672

Şu anki ApexToken piyasa değeri $ 741,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki APX arzı 1,04B olup, toplam arzı 29988574194.20672. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,41M.