Bugünkü canlı ApexToken fiyatı 0,00071383 USD. APX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. APX fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

APX Hakkında Daha Fazla Bilgi

APX Fiyat Bilgileri

APX Nedir

APX Whitepaper

APX Resmi Websitesi

APX Token Ekonomisi

APX Fiyat Tahmini

ApexToken Logosu

ApexToken Fiyatı (APX)

Listelenmedi

1 APX / USD Canlı Fiyatı:

-%7,801D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
ApexToken (APX) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:45:55 (UTC+8)

ApexToken (APX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%0,15

-%7,84

-%24,09

-%24,09

ApexToken (APX) canlı fiyatı $0,00071383. APX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00071093 ve en yüksek $ 0,00078519 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. APX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00208163, en düşük fiyatı ise $ 0,00071093 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, APX son bir saatte +%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,84 ve son 7 günde -%24,09 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ApexToken (APX) Piyasa Bilgileri

Şu anki ApexToken piyasa değeri $ 741,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki APX arzı 1,04B olup, toplam arzı 29988574194.20672. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,41M.

ApexToken (APX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, ApexToken / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ApexToken / USD fiyat değişimi, $ -0,0004229117.
Son 60 gün içerisinde, ApexToken / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ApexToken / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%7,84
30 Gün$ -0,0004229117-%59,24
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

ApexToken (APX) Nedir?

ApexToken (APX) is the native utility token of the ApexProject, a decentralized ecosystem that integrates artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain technologies. It is designed to support transactions, staking, governance, and rewards across the Apex ecosystem. Through APX, users can participate in community-driven innovation, contribute to decision-making, and access AI-powered services that aim to create a sustainable digital economy.

Launch and Technology

ApexToken was launched in January 2024 on the Binance Smart Chain (BEP20). The token contract provides compatibility with the BNB ecosystem and access to decentralized applications built on that network. The token supply is capped at approximately 29.9 billion APX, with a portion allocated to circulating supply and the remainder distributed through ecosystem incentives, staking, and development initiatives.

The technical foundation of ApexToken connects blockchain transparency with AI-powered models. A central element of this design is the “Neuron” framework—AI-powered nodes that generate decentralized predictions and data analysis. These neurons enable distributed decision-making, moving predictive modeling away from centralized providers toward a more community-governed model.

Mission and Objectives

The mission of ApexProject is to bridge AI and blockchain to encourage community participation and innovation. The project’s objectives focus on: • Democratizing access to AI by integrating predictive modeling into blockchain infrastructure. • Promoting transparent and decentralized governance through token-based voting. • Establishing a sustainable digital economy in which users are rewarded for participation and contribution.

By integrating AI capabilities with decentralized finance, ApexProject aims to address inefficiencies in predictive analytics and create a framework where individuals and organizations can both benefit from and contribute to machine learning outcomes.

Real-World Applications

APX serves as the primary utility token within the Apex ecosystem. Its functions extend across several use cases: • AI-driven predictions: APX powers decentralized platforms where users can access, contribute to, and validate AI models for forecasting across finance, logistics, and other industries. • DeFi participation: Holders can stake APX, provide liquidity, and earn rewards, enabling participation in decentralized financial activities. • Governance: APX enables community members to vote on development proposals, protocol upgrades, and allocation of resources. • Blockchain applications: The token supports integration into supply chain monitoring, digital identity management, and other use cases that benefit from blockchain transparency combined with AI-driven insights.

These applications demonstrate ApexToken’s role as more than a transactional asset, positioning it as a tool for active participation in shaping the ecosystem.

Founders and Team

ApexToken was founded by Abhijith Mani and Muziwandile Arthur, who lead a development team with expertise in blockchain engineering, AI modeling, and decentralized systems. The project benefits from backing by venture capital groups based in the United Arab Emirates, Russia, and Europe, providing both financial support and strategic partnerships.

The team’s stated vision is to create an ecosystem where blockchain infrastructure and AI-driven predictions reinforce one another, allowing for open innovation and broader adoption of decentralized technology.

Ecosystem Development

The roadmap for ApexToken includes the expansion of AI-powered Neurons, further integration with DeFi protocols, and broader adoption of APX in real-world applications. The project emphasizes community involvement, encouraging stakeholders to participate in governance, contribute to AI model development, and engage with decentralized applications built on the platform.

By combining blockchain’s transparency with AI’s predictive potential, ApexToken aims to build a digital economy in which incentives and governance are distributed to participants rather than concentrated in centralized entities.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ApexToken (APX) Kaynağı

Resmi Websitesi

ApexToken Fiyat Tahmini (USD)

ApexToken (APX) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ApexToken (APX) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ApexToken için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ApexToken fiyat tahminini hemen kontrol edin!

APX Varlığından Yerel Para Birimlerine

ApexToken (APX) Token Ekonomisi

ApexToken (APX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. APX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ApexToken (APX) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ApexToken (APX) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı APX fiyatı, 0,00071383 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
APX / USD güncel fiyatı nedir?
APX / USD güncel fiyatı $ 0,00071383. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ApexToken varlığının piyasa değeri nedir?
APX piyasa değeri $ 741,29K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki APX arzı nedir?
Dolaşımdaki APX arzı, 1,04B USD.
APX için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
APX, ATH fiyatı olan 0,00208163 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük APX fiyatı (ATL) nedir?
APX, ATL fiyatı olan 0,00071093 USD değerine düştü.
APX işlem hacmi nedir?
APX için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
APX bu yıl daha da yükselir mi?
APX piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için APX fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:45:55 (UTC+8)

ApexToken (APX) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

