Bugünkü AppLovin xStock Fiyatı

Bugünkü AppLovin xStock (APPX) fiyatı $ 657,4 olup, son 24 saatte % 1,45 değişim gösterdi. Mevcut APPX / USD dönüşüm oranı APPX başına $ 657,4 şeklindedir.

AppLovin xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 494.891 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 752,80 APPX şeklindedir. Son 24 saat içinde APPX, $ 635,27 (en düşük) ile $ 657,4 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 744,68 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 511,04 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, APPX, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%3,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AppLovin xStock (APPX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 494,89K$ 494,89K $ 494,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 48,02M$ 48,02M $ 48,02M Dolaşım Arzı 752,80 752,80 752,80 Toplam Arz 73.050,0 73.050,0 73.050,0

Şu anki AppLovin xStock piyasa değeri $ 494,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki APPX arzı 752,80 olup, toplam arzı 73050.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 48,02M.