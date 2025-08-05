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ArbiPad Fiyatı (ARBI)

Listelenmedi

ArbiPad (ARBI) Canlı Fiyat Grafiği

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+0,20%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ArbiPad (ARBI) Fiyatı

ArbiPad (ARBI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 36,97K USD piyasa değerine sahiptir. ARBI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ArbiPad Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+0,27%
ArbiPad 24 saatlik fiyat değişimi
5,46B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ArbiPad (ARBI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ArbiPad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ArbiPad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ArbiPad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ArbiPad / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+0,27%
30 Gün$ 0+18,12%
60 Gün$ 0+220,01%
90 Gün$ 0--

ArbiPad (ARBI) Fiyat Analizi

En güncel ArbiPad fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00174926
$ 0,00174926$ 0,00174926

--

+0,27%

-23,70%

ArbiPad (ARBI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 36,97K
$ 36,97K$ 36,97K

--
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5,46B
5,46B 5,46B

ArbiPad (ARBI) Nedir?

## What Is ArbiPad (ARBI)? ArbiPad — Next generation Arbitrum-zkSync based launchpad by Good Games Guild. ArbiPad is constructed as a bridge between the best crypto project and the global community, especially investors and community in the crypto sphere with transparency and a fair distribution system. ARBI is the native utility token that is used for: - To secure the IDO Allocation on ArbiPad, users have to stake their $ARBI. - Participating in ArbiPad Special Event — Free mint and Access to exclusive group. Unlock more benefits by holding $ARBI! - Incentive Rewards Program for Community ## How Many ARBI Tokens Are There in Circulation? There will 1,080,000,000 ARBI on the circulation of 10,000,000,000 ARBI of the total supply. ### Who Are the Founders of ARBIPAD? ArbiPad is built by Good Games Guild. Good Games Guild is a top guild project in the WEB3 space. As a top project, GGG has so many investors who were carefully selected based on their experience, knowledge, and understanding of the industry. Each of GGG's investors has a range of experience, including infrastructure, gaming, NFTs, DeFi, and some of the most respected global venture firms, such as Animoca, Chromia, OKEx NGC Ventures, Basics Capital, and many more. ### Where Can I Buy ARBIPAD (ARBI)? ARBI will be available on MEXC and Gate.io for upcoming token listing. And also ARBI will list on DEX, such as: Uniswap

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ArbiPad (ARBI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

ArbiPad (ARBI) Token Ekonomisi

ArbiPad (ARBI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ARBI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ARBI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ARBI / VND
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1 ARBI / AUD
A$--
1 ARBI / GBP
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1 ARBI / EUR
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1 ARBI / USD
$--
1 ARBI / MYR
RM--
1 ARBI / TRY
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1 ARBI / JPY
¥--
1 ARBI / ARS
ARS$--
1 ARBI / RUB
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1 ARBI / INR
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1 ARBI / IDR
Rp--
1 ARBI / KRW
--
1 ARBI / PHP
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1 ARBI / EGP
￡E.--
1 ARBI / BRL
R$--
1 ARBI / CAD
C$--
1 ARBI / BDT
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1 ARBI / NGN
--
1 ARBI / UAH
--
1 ARBI / VES
Bs--
1 ARBI / CLP
$--
1 ARBI / PKR
Rs--
1 ARBI / KZT
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1 ARBI / THB
฿--
1 ARBI / TWD
NT$--
1 ARBI / AED
د.إ--
1 ARBI / CHF
Fr--
1 ARBI / HKD
HK$--
1 ARBI / MAD
.د.م--
1 ARBI / MXN
$--
1 ARBI / PLN
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1 ARBI / RON
лв--
1 ARBI / SEK
kr--
1 ARBI / BGN
лв--
1 ARBI / HUF
Ft--
1 ARBI / CZK
--
1 ARBI / KWD
د.ك--
1 ARBI / ILS
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