Arcana Network (XAR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00247127 $ 0,00247127 $ 0,00247127 24 sa Düşük $ 0,00344711 $ 0,00344711 $ 0,00344711 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00247127$ 0,00247127 $ 0,00247127 24 sa Yüksek $ 0,00344711$ 0,00344711 $ 0,00344711 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,52$ 1,52 $ 1,52 En Düşük Fiyat $ 0,00225029$ 0,00225029 $ 0,00225029 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%15,74 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,52 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,52

Arcana Network (XAR) canlı fiyatı $0,00262021. XAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00247127 ve en yüksek $ 0,00344711 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,52, en düşük fiyatı ise $ 0,00225029 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XAR son bir saatte -%1,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,74 ve son 7 günde -%14,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Arcana Network (XAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,60M$ 1,60M $ 1,60M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,62M$ 2,62M $ 2,62M Dolaşım Arzı 612,09M 612,09M 612,09M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Arcana Network piyasa değeri $ 1,60M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XAR arzı 612,09M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,62M.