Arcana Network (XAR) canlı fiyatı $0,00262021. XAR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00247127 ve en yüksek $ 0,00344711 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XAR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,52, en düşük fiyatı ise $ 0,00225029 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, XAR son bir saatte -%1,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,74 ve son 7 günde -%14,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Arcana Network piyasa değeri $ 1,60M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XAR arzı 612,09M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,62M.
Gün içerisinde, Arcana Network / USD fiyat değişimi, $ -0,000489624998090408.
Son 30 gün içerisinde, Arcana Network / USD fiyat değişimi, $ -0,0003832447.
Son 60 gün içerisinde, Arcana Network / USD fiyat değişimi, $ -0,0012480288.
Son 90 gün içerisinde, Arcana Network / USD fiyat değişimi, $ -0,002813450647238638.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000489624998090408
|-%15,74
|30 Gün
|$ -0,0003832447
|-%14,62
|60 Gün
|$ -0,0012480288
|-%47,63
|90 Gün
|$ -0,002813450647238638
|-%51,77
Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience. Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions. Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol: - EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets. - Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols - Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction. The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers. Arcana’s Other Products Include: 1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023. Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.
