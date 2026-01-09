Bugünkü Aritect Fiyatı

Bugünkü Aritect (ARITECT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,83 değişim gösterdi. Mevcut ARITECT / USD dönüşüm oranı ARITECT başına $ 0 şeklindedir.

Aritect, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.466 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 989,82M ARITECT şeklindedir. Son 24 saat içinde ARITECT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARITECT, son bir saatte +%0,37 ve son 7 günde -%12,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Aritect (ARITECT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,47K$ 25,47K $ 25,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,47K$ 25,47K $ 25,47K Dolaşım Arzı 989,82M 989,82M 989,82M Toplam Arz 989.817.262,4876963 989.817.262,4876963 989.817.262,4876963

Şu anki Aritect piyasa değeri $ 25,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARITECT arzı 989,82M olup, toplam arzı 989817262.4876963. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,47K.