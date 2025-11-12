Bugünkü ARTDRA Coin Fiyatı

Bugünkü ARTDRA Coin (ARTDRA) fiyatı $ 0,092475 olup, son 24 saatte % 3,54 değişim gösterdi. Mevcut ARTDRA / USD dönüşüm oranı ARTDRA başına $ 0,092475 şeklindedir.

ARTDRA Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.456.687 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 221,00M ARTDRA şeklindedir. Son 24 saat içinde ARTDRA, $ 0,091266 (en düşük) ile $ 0,096093 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,108672 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,08511 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARTDRA, son bir saatte -%0,19 ve son 7 günde +%4,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ARTDRA Coin (ARTDRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,46M$ 20,46M $ 20,46M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,70M$ 23,70M $ 23,70M Dolaşım Arzı 221,00M 221,00M 221,00M Toplam Arz 256.000.000,0 256.000.000,0 256.000.000,0

Şu anki ARTDRA Coin piyasa değeri $ 20,46M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARTDRA arzı 221,00M olup, toplam arzı 256000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,70M.