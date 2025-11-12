Bugünkü Artificer Fiyatı

Bugünkü Artificer (ARTI) fiyatı $ 0,00009249 olup, son 24 saatte % 34,91 değişim gösterdi. Mevcut ARTI / USD dönüşüm oranı ARTI başına $ 0,00009249 şeklindedir.

Artificer, şu anda piyasa değeri açısından $ 92.488 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M ARTI şeklindedir. Son 24 saat içinde ARTI, $ 0,00009239 (en düşük) ile $ 0,00014949 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00035092 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000672 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARTI, son bir saatte -%0,46 ve son 7 günde +%19,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Artificer (ARTI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 92,49K$ 92,49K $ 92,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 92,49K$ 92,49K $ 92,49K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.977.687,9825604 999.977.687,9825604 999.977.687,9825604

Şu anki Artificer piyasa değeri $ 92,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARTI arzı 999,98M olup, toplam arzı 999977687.9825604. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 92,49K.