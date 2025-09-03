SANWCH Hakkında Daha Fazla Bilgi

ask the Sandwich by Virtuals Fiyatı (SANWCH)

1 SANWCH / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%9,001D
ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:12:32 (UTC+8)

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%2,41

+%8,38

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) canlı fiyatı $0,00003701. SANWCH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003408 ve en yüksek $ 0,0000384 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SANWCH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007472, en düşük fiyatı ise $ 0,0000337 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SANWCH son bir saatte +%2,41 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,38 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Piyasa Bilgileri

Şu anki ask the Sandwich by Virtuals piyasa değeri $ 37,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SANWCH arzı 999,44M olup, toplam arzı 999436564.553854. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,00K.

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, ask the Sandwich by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ask the Sandwich by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ask the Sandwich by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ask the Sandwich by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%8,38
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Nedir?

This sandwich will talk to you, I (Ceazor) will talk to it and try to teach it DeFi.

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Kaynağı

ask the Sandwich by Virtuals Fiyat Tahmini (USD)

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ask the Sandwich by Virtuals için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ask the Sandwich by Virtuals fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SANWCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Token Ekonomisi

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SANWCH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SANWCH fiyatı, 0,00003701 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SANWCH / USD güncel fiyatı nedir?
SANWCH / USD güncel fiyatı $ 0,00003701. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ask the Sandwich by Virtuals varlığının piyasa değeri nedir?
SANWCH piyasa değeri $ 37,00K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SANWCH arzı nedir?
Dolaşımdaki SANWCH arzı, 999,44M USD.
SANWCH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SANWCH, ATH fiyatı olan 0,00007472 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SANWCH fiyatı (ATL) nedir?
SANWCH, ATL fiyatı olan 0,0000337 USD değerine düştü.
SANWCH işlem hacmi nedir?
SANWCH için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SANWCH bu yıl daha da yükselir mi?
SANWCH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SANWCH fiyat tahminine göz atın.
