ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00003408 $ 0,00003408 $ 0,00003408 24 sa Düşük $ 0,0000384 $ 0,0000384 $ 0,0000384 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00003408$ 0,00003408 $ 0,00003408 24 sa Yüksek $ 0,0000384$ 0,0000384 $ 0,0000384 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00007472$ 0,00007472 $ 0,00007472 En Düşük Fiyat $ 0,0000337$ 0,0000337 $ 0,0000337 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,41 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%8,38 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) canlı fiyatı $0,00003701. SANWCH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003408 ve en yüksek $ 0,0000384 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SANWCH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007472, en düşük fiyatı ise $ 0,0000337 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SANWCH son bir saatte +%2,41 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,38 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 37,00K$ 37,00K $ 37,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,00K$ 37,00K $ 37,00K Dolaşım Arzı 999,44M 999,44M 999,44M Toplam Arz 999.436.564,553854 999.436.564,553854 999.436.564,553854

Şu anki ask the Sandwich by Virtuals piyasa değeri $ 37,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SANWCH arzı 999,44M olup, toplam arzı 999436564.553854. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,00K.