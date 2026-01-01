Bugünkü ASSCOIN Fiyatı

Bugünkü ASSCOIN (ASSCOIN) fiyatı $ 0,00010957 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut ASSCOIN / USD dönüşüm oranı ASSCOIN başına $ 0,00010957 şeklindedir.

ASSCOIN, şu anda piyasa değeri açısından $ 109.421 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,62M ASSCOIN şeklindedir. Son 24 saat içinde ASSCOIN, $ 0,00010677 (en düşük) ile $ 0,00011226 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00332904 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000689 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ASSCOIN, son bir saatte -%0,25 ve son 7 günde +%6,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ASSCOIN (ASSCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 109,42K$ 109,42K $ 109,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 109,42K$ 109,42K $ 109,42K Dolaşım Arzı 998,62M 998,62M 998,62M Toplam Arz 998.620.905,471282 998.620.905,471282 998.620.905,471282

Şu anki ASSCOIN piyasa değeri $ 109,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ASSCOIN arzı 998,62M olup, toplam arzı 998620905.471282. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 109,42K.