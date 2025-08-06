ASSDAQ (ASSDAQ) Nedir?

Assdaq is a community driven initiative to rival traditional finance by flipping the Nasdaq. It brings like-minded individuals together via memetics and a sense community. It is a project that is not just a meme but actually a movement token. Assdaq's intent is to grab the attention of everyone in the web3 space quickly through its memetics and bring them swiftly together through something everyone can agree on.

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ASSDAQ (ASSDAQ) Kaynağı Resmi Websitesi

ASSDAQ (ASSDAQ) Token Ekonomisi

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