Bugünkü Astherus Fiyatı

Bugünkü Astherus (ASTHERUS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,67 değişim gösterdi. Mevcut ASTHERUS / USD dönüşüm oranı ASTHERUS başına $ 0 şeklindedir.

Astherus, şu anda piyasa değeri açısından $ 515.812 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ASTHERUS şeklindedir. Son 24 saat içinde ASTHERUS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00203166 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ASTHERUS, son bir saatte -%0,07 ve son 7 günde -%37,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Astherus (ASTHERUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 515,81K$ 515,81K $ 515,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 515,81K$ 515,81K $ 515,81K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Astherus piyasa değeri $ 515,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ASTHERUS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 515,81K.