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Aston Martin Cognizant Fan Token Fiyatı (AM)

Listelenmedi

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,190858
$0,190858$0,190858
+%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Fiyatı

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM), şu anda 0,187093 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 519,06K USD piyasa değerine sahiptir. AM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aston Martin Cognizant Fan Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,23
Aston Martin Cognizant Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
2,77M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aston Martin Cognizant Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0023351922550107.
Son 30 gün içerisinde, Aston Martin Cognizant Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0254761731.
Son 60 gün içerisinde, Aston Martin Cognizant Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0259783682.
Son 90 gün içerisinde, Aston Martin Cognizant Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0420937724140345.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0023351922550107-%1,23
30 Gün$ +0,0254761731+%13,62
60 Gün$ -0,0259783682-%13,88
90 Gün$ -0,0420937724140345-%18,36

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Fiyat Analizi

En güncel Aston Martin Cognizant Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,18689
$ 0,18689$ 0,18689

$ 0,201636
$ 0,201636$ 0,201636

$ 12,06
$ 12,06$ 12,06

-%0,78

-%1,23

-%8,20

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 519,06K
$ 519,06K$ 519,06K

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2,77M
2,77M 2,77M

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Nedir?

The official Fan Token of Aston Martin Cognizant.

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Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Token Ekonomisi

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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AM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AM / VND
4.923,352295
1 AM / AUD
A$0,28812322
1 AM / GBP
0,14031975
1 AM / EUR
0,16089998
1 AM / USD
$0,187093
1 AM / MYR
RM0,79140339
1 AM / TRY
7,60907231
1 AM / JPY
¥27,502671
1 AM / ARS
ARS$250,45765724
1 AM / RUB
14,99363302
1 AM / INR
16,39870145
1 AM / IDR
Rp3.067,09786992
1 AM / KRW
260,21268626
1 AM / PHP
10,75410564
1 AM / EGP
￡E.9,06278492
1 AM / BRL
R$1,0290115
1 AM / CAD
C$0,25631741
1 AM / BDT
22,81599135
1 AM / NGN
286,07455165
1 AM / UAH
7,8017781
1 AM / VES
Bs23,573718
1 AM / CLP
$180,731838
1 AM / PKR
Rs52,99970504
1 AM / KZT
100,64106656
1 AM / THB
฿6,05620041
1 AM / TWD
NT$5,60530628
1 AM / AED
د.إ0,68663131
1 AM / CHF
Fr0,1496744
1 AM / HKD
HK$1,46680912
1 AM / MAD
.د.م1,7025463
1 AM / MXN
$3,50051003
1 AM / PLN
0,69037317
1 AM / RON
лв0,81946734
1 AM / SEK
kr1,80918931
1 AM / BGN
лв0,31431624
1 AM / HUF
Ft64,38057223
1 AM / CZK
3,97198439
1 AM / KWD
د.ك0,057063365
1 AM / ILS
0,64547085