Astroport Fiyatı (ASTRO)
Astroport (ASTRO), şu anda 0,00845608 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,58M USD piyasa değerine sahiptir. ASTRO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Astroport / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Astroport / USD fiyat değişimi, $ +0,0007277826.
Son 60 gün içerisinde, Astroport / USD fiyat değişimi, $ -0,0015858101.
Son 90 gün içerisinde, Astroport / USD fiyat değişimi, $ +0,000993412611157109.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0,08%
|30 Gün
|$ +0,0007277826
|+8,61%
|60 Gün
|$ -0,0015858101
|-18,75%
|90 Gün
|$ +0,000993412611157109
|+13,31%
En güncel Astroport fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0,39%
-0,08%
-14,83%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0.
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|1 ASTRO / VND
₫222,5217452
|1 ASTRO / AUD
A$0,0130223632
|1 ASTRO / GBP
￡0,00634206
|1 ASTRO / EUR
€0,0072722288
|1 ASTRO / USD
$0,00845608
|1 ASTRO / MYR
RM0,0357692184
|1 ASTRO / TRY
₺0,3439087736
|1 ASTRO / JPY
¥1,24304376
|1 ASTRO / ARS
ARS$11,53620714
|1 ASTRO / RUB
₽0,6753871096
|1 ASTRO / INR
₹0,7416827768
|1 ASTRO / IDR
Rp138,6242401152
|1 ASTRO / KRW
₩11,7120090432
|1 ASTRO / PHP
₱0,48411058
|1 ASTRO / EGP
￡E.0,4096125152
|1 ASTRO / BRL
R$0,047354048
|1 ASTRO / CAD
C$0,0115848296
|1 ASTRO / BDT
৳1,0208179776
|1 ASTRO / NGN
₦12,831678596
|1 ASTRO / UAH
₴0,3488133
|1 ASTRO / VES
Bs1,04009784
|1 ASTRO / CLP
$8,12629288
|1 ASTRO / PKR
Rs2,3679560824
|1 ASTRO / KZT
₸4,531613272
|1 ASTRO / THB
฿0,2744843568
|1 ASTRO / TWD
NT$0,2526676704
|1 ASTRO / AED
د.إ0,0310338136
|1 ASTRO / CHF
Fr0,006764864
|1 ASTRO / HKD
HK$0,0662956672
|1 ASTRO / MAD
.د.م0,0763584024
|1 ASTRO / MXN
$0,1593125472
|1 ASTRO / PLN
zł0,031287496
|1 ASTRO / RON
лв0,0370376304
|1 ASTRO / SEK
kr0,0818548544
|1 ASTRO / BGN
лв0,0142907752
|1 ASTRO / HUF
Ft2,9128658776
|1 ASTRO / CZK
Kč0,1797762608
|1 ASTRO / KWD
د.ك0,0025791044
|1 ASTRO / ILS
₪0,028750672