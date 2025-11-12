BorsaDEX+
Bugünkü canlı AthenaX9 fiyatı 0,00065775 USD. AIX9 piyasa değeri ise 275.448 USD. AIX9 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

AIX9 Hakkında Daha Fazla Bilgi

AIX9 Fiyat Bilgileri

AIX9 Nedir

AIX9 Whitepaper

AIX9 Resmi Websitesi

AIX9 Token Ekonomisi

AIX9 Fiyat Tahmini

AthenaX9 Logosu

AthenaX9 Fiyatı (AIX9)

Listelenmedi

1 AIX9 / USD Canlı Fiyatı:

mexc
USD
AthenaX9 (AIX9) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:05:52 (UTC+8)

Bugünkü AthenaX9 Fiyatı

Bugünkü AthenaX9 (AIX9) fiyatı $ 0,00065775 olup, son 24 saatte % 0,77 değişim gösterdi. Mevcut AIX9 / USD dönüşüm oranı AIX9 başına $ 0,00065775 şeklindedir.

AthenaX9, şu anda piyasa değeri açısından $ 275.448 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 418,78M AIX9 şeklindedir. Son 24 saat içinde AIX9, $ 0,00065166 (en düşük) ile $ 0,00065793 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00499035 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00053839 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIX9, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde -%6,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AthenaX9 (AIX9) Piyasa Bilgileri

Şu anki AthenaX9 piyasa değeri $ 275,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIX9 arzı 418,78M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 657,75K.

AthenaX9 Fiyat Geçmişi USD

AthenaX9 (AIX9) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, AthenaX9 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AthenaX9 / USD fiyat değişimi, $ -0,0000747499.
Son 60 gün içerisinde, AthenaX9 / USD fiyat değişimi, $ -0,0001588056.
Son 90 gün içerisinde, AthenaX9 / USD fiyat değişimi, $ -0,0002111204115625474.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,77
30 Gün$ -0,0000747499-%11,36
60 Gün$ -0,0001588056-%24,14
90 Gün$ -0,0002111204115625474-%24,29

AthenaX9 için Fiyat Tahmini

2030 için AthenaX9 (AIX9) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, AIX9 için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için AthenaX9 (AIX9) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında AthenaX9 fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

AthenaX9 varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? AthenaX9 Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, AIX9 varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

AthenaX9 (AIX9) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: AthenaX9 Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 AthenaX9 ne kadar olacak?
AthenaX9 yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --$, 2030 yılına kadar --$ ve 2035 yılına kadar --$ ve 2040 yılına kadar --$ değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel AthenaX9 fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:05:52 (UTC+8)

AthenaX9 (AIX9) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-11 01:50:49Sektör Haberleri
Son 7 Günün Genel Blok Zinciri Aktivite Sıralaması: Solana Lider Konumunu Koruyor
11-10 22:54:23Sektör Haberleri
CoinShares: Geçen Hafta Dijital Varlık Yatırım Ürünlerinden 1,17 Milyar Dolarlık Net Çıkış
11-10 19:50:05Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 29'a Yükseldi, Piyasa "Aşırı Korku"dan "Korku"ya Geçiş Yaptı
11-10 15:27:00Para Birimi Politikası
ABD Senatosu'ndaki "hükümet kapanma kararı" üzerine yapılan usul oylaması geçti
11-08 07:05:00Sektör Haberleri
"Klasik" Altcoinler Geniş Çapta Yükseliyor, Depolama ve Gizlilik Sektörü Tokenları Bağımsız Piyasa Eğilimleri Gösteriyor
11-07 21:26:04Sektör Haberleri
Muhtemelen birden fazla proje çöküşünden etkilenerek, ağ genelindeki toplam borç verme protokolü TVL'si neredeyse 12 milyar $ düştü

AthenaX9 Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

