Attention Token (ATTN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01092414 $ 0,01092414 $ 0,01092414 24 sa Düşük $ 0,01134782 $ 0,01134782 $ 0,01134782 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01092414$ 0,01092414 $ 0,01092414 24 sa Yüksek $ 0,01134782$ 0,01134782 $ 0,01134782 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01134782$ 0,01134782 $ 0,01134782 En Düşük Fiyat $ 0,01071369$ 0,01071369 $ 0,01071369 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,26 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,86 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,86

Attention Token (ATTN) canlı fiyatı $0,01101691. ATTN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01092414 ve en yüksek $ 0,01134782 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ATTN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01134782, en düşük fiyatı ise $ 0,01071369 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ATTN son bir saatte -%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,26 ve son 7 günde +%1,86 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Attention Token (ATTN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,43M$ 2,43M $ 2,43M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,02M$ 11,02M $ 11,02M Dolaşım Arzı 220,32M 220,32M 220,32M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Attention Token piyasa değeri $ 2,43M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ATTN arzı 220,32M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,02M.