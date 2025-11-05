Aubrai by Bio (AUBRAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 6,61 $ 6,61 $ 6,61 24 sa Düşük $ 7,78 $ 7,78 $ 7,78 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 6,61$ 6,61 $ 6,61 24 sa Yüksek $ 7,78$ 7,78 $ 7,78 Tüm Zamanların En Yükseği $ 27,72$ 27,72 $ 27,72 En Düşük Fiyat $ 6,61$ 6,61 $ 6,61 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,16 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,65 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,78 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,78

Aubrai by Bio (AUBRAI) canlı fiyatı $7,52. AUBRAI, son 24 saat içinde en düşük $ 6,61 ve en yüksek $ 7,78 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AUBRAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 27,72, en düşük fiyatı ise $ 6,61 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AUBRAI son bir saatte +%0,16 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,65 ve son 7 günde -%21,78 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Aubrai by Bio (AUBRAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,37M$ 10,37M $ 10,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,04M$ 15,04M $ 15,04M Dolaşım Arzı 1,38M 1,38M 1,38M Toplam Arz 2.000.000,0 2.000.000,0 2.000.000,0

Şu anki Aubrai by Bio piyasa değeri $ 10,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AUBRAI arzı 1,38M olup, toplam arzı 2000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,04M.