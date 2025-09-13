AURO USDA (USDA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,997005 $ 0,997005 $ 0,997005 24 sa Düşük $ 1,006 $ 1,006 $ 1,006 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,997005$ 0,997005 $ 0,997005 24 sa Yüksek $ 1,006$ 1,006 $ 1,006 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,006$ 1,006 $ 1,006 En Düşük Fiyat $ 0,997005$ 0,997005 $ 0,997005 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,27 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

AURO USDA (USDA) canlı fiyatı $1,003. USDA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,997005 ve en yüksek $ 1,006 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USDA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,006, en düşük fiyatı ise $ 0,997005 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USDA son bir saatte +%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,27 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AURO USDA (USDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 225,02K$ 225,02K $ 225,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,10M$ 10,10M $ 10,10M Dolaşım Arzı 224,95K 224,95K 224,95K Toplam Arz 10.100.008,61510753 10.100.008,61510753 10.100.008,61510753

Şu anki AURO USDA piyasa değeri $ 225,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDA arzı 224,95K olup, toplam arzı 10100008.61510753. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,10M.