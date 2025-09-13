USDA Hakkında Daha Fazla Bilgi

AURO USDA Logosu

AURO USDA Fiyatı (USDA)

1 USDA / USD Canlı Fiyatı:

$1,003
$1,003$1,003
+%0,201D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
AURO USDA (USDA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-13 11:30:35 (UTC+8)

AURO USDA (USDA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,997005
$ 0,997005$ 0,997005
24 sa Düşük
$ 1,006
$ 1,006$ 1,006
24 sa Yüksek

$ 0,997005
$ 0,997005$ 0,997005

$ 1,006
$ 1,006$ 1,006

$ 1,006
$ 1,006$ 1,006

$ 0,997005
$ 0,997005$ 0,997005

+%0,15

+%0,27

--

--

AURO USDA (USDA) canlı fiyatı $1,003. USDA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,997005 ve en yüksek $ 1,006 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USDA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,006, en düşük fiyatı ise $ 0,997005 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USDA son bir saatte +%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,27 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AURO USDA (USDA) Piyasa Bilgileri

$ 225,02K
$ 225,02K$ 225,02K

--
----

$ 10,10M
$ 10,10M$ 10,10M

224,95K
224,95K 224,95K

10.100.008,61510753
10.100.008,61510753 10.100.008,61510753

Şu anki AURO USDA piyasa değeri $ 225,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDA arzı 224,95K olup, toplam arzı 10100008.61510753. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,10M.

AURO USDA (USDA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, AURO USDA / USD fiyat değişimi, $ +0,00271243.
Son 30 gün içerisinde, AURO USDA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AURO USDA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AURO USDA / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00271243+%0,27
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

AURO USDA (USDA) Nedir?

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them. Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

AURO USDA (USDA) Kaynağı

Resmi Websitesi

AURO USDA Fiyat Tahmini (USD)

AURO USDA (USDA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? AURO USDA (USDA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak AURO USDA için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

AURO USDA fiyat tahminini hemen kontrol edin!

USDA Varlığından Yerel Para Birimlerine

AURO USDA (USDA) Token Ekonomisi

AURO USDA (USDA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USDA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: AURO USDA (USDA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü AURO USDA (USDA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı USDA fiyatı, 1,003 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
USDA / USD güncel fiyatı nedir?
USDA / USD güncel fiyatı $ 1,003. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
AURO USDA varlığının piyasa değeri nedir?
USDA piyasa değeri $ 225,02K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki USDA arzı nedir?
Dolaşımdaki USDA arzı, 224,95K USD.
USDA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
USDA, ATH fiyatı olan 1,006 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük USDA fiyatı (ATL) nedir?
USDA, ATL fiyatı olan 0,997005 USD değerine düştü.
USDA işlem hacmi nedir?
USDA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
USDA bu yıl daha da yükselir mi?
USDA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için USDA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-13 11:30:35 (UTC+8)

AURO USDA (USDA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-12 17:13:00Sektör Haberleri
SOL ve BNB Piyasa Değerleri Yeni Tüm Zamanların En Yüksek Seviyelerine Ulaştı, Toplam Kripto Para Piyasa Değeri 4,117 Trilyon Dolara Yükseldi
09-12 16:35:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 günlük yüksek seviyesini koruyor, bugün 66'ya yükseldi
09-12 11:52:00Sektör Haberleri
Bitcoin kısaca 116.000 $ seviyesini aştı, Ethereum 4.500 $ seviyesini aştı, SOL 230 $ seviyesini aştı
09-12 11:44:00Sektör Haberleri
Galaxy Digital執行長：市場正進入「SOL季」，市場動能和監管信號有利於Solana發展
09-12 10:11:00Sektör Haberleri
REX-Osprey DOGE ETF 再次延遲至下週中
09-11 22:05:00Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.