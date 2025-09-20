Bugünkü canlı AUSSIE BAG WORKERS fiyatı 0,00056089 USD. AUSBAGWORK / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. AUSBAGWORK fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı AUSSIE BAG WORKERS fiyatı 0,00056089 USD. AUSBAGWORK / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. AUSBAGWORK fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

AUSBAGWORK Hakkında Daha Fazla Bilgi

AUSBAGWORK Fiyat Bilgileri

AUSBAGWORK Resmi Websitesi

AUSBAGWORK Token Ekonomisi

AUSBAGWORK Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

AUSSIE BAG WORKERS Logosu

AUSSIE BAG WORKERS Fiyatı (AUSBAGWORK)

Listelenmedi

1 AUSBAGWORK / USD Canlı Fiyatı:

$0,00056355
$0,00056355$0,00056355
-%26,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:20:54 (UTC+8)

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0004035
$ 0,0004035$ 0,0004035
24 sa Düşük
$ 0,00085825
$ 0,00085825$ 0,00085825
24 sa Yüksek

$ 0,0004035
$ 0,0004035$ 0,0004035

$ 0,00085825
$ 0,00085825$ 0,00085825

$ 0,00102885
$ 0,00102885$ 0,00102885

$ 0,0004035
$ 0,0004035$ 0,0004035

-%1,67

-%31,42

--

--

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) canlı fiyatı $0,00056089. AUSBAGWORK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0004035 ve en yüksek $ 0,00085825 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AUSBAGWORK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00102885, en düşük fiyatı ise $ 0,0004035 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AUSBAGWORK son bir saatte -%1,67 değişim gösterdi, 24 saatte -%31,42 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Piyasa Bilgileri

$ 546,76K
$ 546,76K$ 546,76K

--
----

$ 546,76K
$ 546,76K$ 546,76K

999,84M
999,84M 999,84M

999.835.233,010466
999.835.233,010466 999.835.233,010466

Şu anki AUSSIE BAG WORKERS piyasa değeri $ 546,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AUSBAGWORK arzı 999,84M olup, toplam arzı 999835233.010466. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 546,76K.

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, AUSSIE BAG WORKERS / USD fiyat değişimi, $ -0,000257013035076403.
Son 30 gün içerisinde, AUSSIE BAG WORKERS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AUSSIE BAG WORKERS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AUSSIE BAG WORKERS / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000257013035076403-%31,42
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Nedir?

AUSSIE BAG WORKERS

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Kaynağı

Resmi Websitesi

AUSSIE BAG WORKERS Fiyat Tahmini (USD)

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak AUSSIE BAG WORKERS için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

AUSSIE BAG WORKERS fiyat tahminini hemen kontrol edin!

AUSBAGWORK Varlığından Yerel Para Birimlerine

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Token Ekonomisi

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AUSBAGWORK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AUSBAGWORK fiyatı, 0,00056089 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AUSBAGWORK / USD güncel fiyatı nedir?
AUSBAGWORK / USD güncel fiyatı $ 0,00056089. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
AUSSIE BAG WORKERS varlığının piyasa değeri nedir?
AUSBAGWORK piyasa değeri $ 546,76K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AUSBAGWORK arzı nedir?
Dolaşımdaki AUSBAGWORK arzı, 999,84M USD.
AUSBAGWORK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AUSBAGWORK, ATH fiyatı olan 0,00102885 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AUSBAGWORK fiyatı (ATL) nedir?
AUSBAGWORK, ATL fiyatı olan 0,0004035 USD değerine düştü.
AUSBAGWORK işlem hacmi nedir?
AUSBAGWORK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
AUSBAGWORK bu yıl daha da yükselir mi?
AUSBAGWORK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AUSBAGWORK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:20:54 (UTC+8)

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-19 11:35:00Sektör Haberleri
MetaMask 確認代幣發行，母公司執行長表示將「比預期更早」推出
09-18 11:44:00Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
09-18 03:09:00Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.