AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0004035 $ 0,0004035 $ 0,0004035 24 sa Düşük $ 0,00085825 $ 0,00085825 $ 0,00085825 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0004035$ 0,0004035 $ 0,0004035 24 sa Yüksek $ 0,00085825$ 0,00085825 $ 0,00085825 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00102885$ 0,00102885 $ 0,00102885 En Düşük Fiyat $ 0,0004035$ 0,0004035 $ 0,0004035 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,67 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%31,42 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) canlı fiyatı $0,00056089. AUSBAGWORK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0004035 ve en yüksek $ 0,00085825 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AUSBAGWORK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00102885, en düşük fiyatı ise $ 0,0004035 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AUSBAGWORK son bir saatte -%1,67 değişim gösterdi, 24 saatte -%31,42 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 546,76K$ 546,76K $ 546,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 546,76K$ 546,76K $ 546,76K Dolaşım Arzı 999,84M 999,84M 999,84M Toplam Arz 999.835.233,010466 999.835.233,010466 999.835.233,010466

Şu anki AUSSIE BAG WORKERS piyasa değeri $ 546,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AUSBAGWORK arzı 999,84M olup, toplam arzı 999835233.010466. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 546,76K.