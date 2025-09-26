Bugünkü canlı Australian Digital Dollar fiyatı 0,643652 USD. AUDD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. AUDD fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Australian Digital Dollar fiyatı 0,643652 USD. AUDD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. AUDD fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

AUDD Hakkında Daha Fazla Bilgi

AUDD Fiyat Bilgileri

AUDD Whitepaper

AUDD Resmi Websitesi

AUDD Token Ekonomisi

AUDD Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Australian Digital Dollar Logosu

Australian Digital Dollar Fiyatı (AUDD)

Listelenmedi

1 AUDD / USD Canlı Fiyatı:

$0,644527
$0,644527$0,644527
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Australian Digital Dollar (AUDD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:57:51 (UTC+8)

Australian Digital Dollar (AUDD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,629173
$ 0,629173$ 0,629173
24 sa Düşük
$ 0,662466
$ 0,662466$ 0,662466
24 sa Yüksek

$ 0,629173
$ 0,629173$ 0,629173

$ 0,662466
$ 0,662466$ 0,662466

$ 2,16
$ 2,16$ 2,16

$ 0,36464
$ 0,36464$ 0,36464

-%0,46

+%0,38

-%1,08

-%1,08

Australian Digital Dollar (AUDD) canlı fiyatı $0,643652. AUDD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,629173 ve en yüksek $ 0,662466 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AUDD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,16, en düşük fiyatı ise $ 0,36464 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AUDD son bir saatte -%0,46 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,38 ve son 7 günde -%1,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Australian Digital Dollar (AUDD) Piyasa Bilgileri

$ 164,00K
$ 164,00K$ 164,00K

--
----

$ 164,00K
$ 164,00K$ 164,00K

254,45K
254,45K 254,45K

254.451,297108
254.451,297108 254.451,297108

Şu anki Australian Digital Dollar piyasa değeri $ 164,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AUDD arzı 254,45K olup, toplam arzı 254451.297108. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 164,00K.

Australian Digital Dollar (AUDD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Australian Digital Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0,00245069.
Son 30 gün içerisinde, Australian Digital Dollar / USD fiyat değişimi, $ -0,0082620458.
Son 60 gün içerisinde, Australian Digital Dollar / USD fiyat değişimi, $ -0,0076792832.
Son 90 gün içerisinde, Australian Digital Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0,0379834298947534.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00245069+%0,38
30 Gün$ -0,0082620458-%1,28
60 Gün$ -0,0076792832-%1,19
90 Gün$ +0,0379834298947534+%6,27

Australian Digital Dollar (AUDD) Nedir?

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Australian Digital Dollar (AUDD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Australian Digital Dollar Fiyat Tahmini (USD)

Australian Digital Dollar (AUDD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Australian Digital Dollar (AUDD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Australian Digital Dollar için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Australian Digital Dollar fiyat tahminini hemen kontrol edin!

AUDD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Australian Digital Dollar (AUDD) Token Ekonomisi

Australian Digital Dollar (AUDD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AUDD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Australian Digital Dollar (AUDD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Australian Digital Dollar (AUDD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AUDD fiyatı, 0,643652 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AUDD / USD güncel fiyatı nedir?
AUDD / USD güncel fiyatı $ 0,643652. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Australian Digital Dollar varlığının piyasa değeri nedir?
AUDD piyasa değeri $ 164,00K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AUDD arzı nedir?
Dolaşımdaki AUDD arzı, 254,45K USD.
AUDD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AUDD, ATH fiyatı olan 2,16 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AUDD fiyatı (ATL) nedir?
AUDD, ATL fiyatı olan 0,36464 USD değerine düştü.
AUDD işlem hacmi nedir?
AUDD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
AUDD bu yıl daha da yükselir mi?
AUDD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AUDD fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:57:51 (UTC+8)

Australian Digital Dollar (AUDD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.