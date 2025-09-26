Australian Digital Dollar (AUDD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,629173 $ 0,629173 $ 0,629173 24 sa Düşük $ 0,662466 $ 0,662466 $ 0,662466 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,629173$ 0,629173 $ 0,629173 24 sa Yüksek $ 0,662466$ 0,662466 $ 0,662466 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,16$ 2,16 $ 2,16 En Düşük Fiyat $ 0,36464$ 0,36464 $ 0,36464 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,46 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,38 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,08 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,08

Australian Digital Dollar (AUDD) canlı fiyatı $0,643652. AUDD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,629173 ve en yüksek $ 0,662466 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AUDD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,16, en düşük fiyatı ise $ 0,36464 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AUDD son bir saatte -%0,46 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,38 ve son 7 günde -%1,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Australian Digital Dollar (AUDD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 164,00K$ 164,00K $ 164,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 164,00K$ 164,00K $ 164,00K Dolaşım Arzı 254,45K 254,45K 254,45K Toplam Arz 254.451,297108 254.451,297108 254.451,297108

Şu anki Australian Digital Dollar piyasa değeri $ 164,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AUDD arzı 254,45K olup, toplam arzı 254451.297108. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 164,00K.