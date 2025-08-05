autista cat (AUTISTA) Nedir?

$AUTISTA cat is a unique and fun token centered around a spinning cat mascot called Autista Cat. It is 100% community-owned, with no developer wallets or centralized control, embodying the true spirit of decentralization. The project is powered by a passionate and growing community, dedicated to building and supporting its success. Autista Cat symbolizes unity, creativity, and the collective strength of its holders. 🚀🐱💜

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autista cat (AUTISTA) Kaynağı Resmi Websitesi

autista cat (AUTISTA) Token Ekonomisi

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