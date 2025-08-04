Automata (ATA) Nedir?

Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX.

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Automata (ATA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Automata (ATA) Token Ekonomisi

Automata (ATA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ATA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!