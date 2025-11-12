Bugünkü Autonoma Network Fiyatı

Bugünkü Autonoma Network (ATNM) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 4,20 değişim gösterdi. Mevcut ATNM / USD dönüşüm oranı ATNM başına -- şeklindedir.

Autonoma Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 72.311 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,91M ATNM şeklindedir. Son 24 saat içinde ATNM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ATNM, son bir saatte +%18,36 ve son 7 günde -%29,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Autonoma Network (ATNM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 72,31K$ 72,31K $ 72,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 72,31K$ 72,31K $ 72,31K Dolaşım Arzı 999,91M 999,91M 999,91M Toplam Arz 999.907.051,844763 999.907.051,844763 999.907.051,844763

Şu anki Autonoma Network piyasa değeri $ 72,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ATNM arzı 999,91M olup, toplam arzı 999907051.844763. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 72,31K.