Autonomous Secure Dollar (USSD) Nedir?

USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.

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Autonomous Secure Dollar (USSD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Autonomous Secure Dollar (USSD) Token Ekonomisi

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