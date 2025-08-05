Avive (AVIVE) Nedir?

Avive is the world's largest geosocial protocol, uniting millions of users from over 130 countries on Avive L2 with Proof of Networking consensus

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Avive (AVIVE) Kaynağı Resmi Websitesi

Avive (AVIVE) Token Ekonomisi

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