Awoke (AWOKE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 5.15 $ 5.15 $ 5.15 24 sa Düşük $ 6.33 $ 6.33 $ 6.33 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 5.15$ 5.15 $ 5.15 24 sa Yüksek $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Tüm Zamanların En Yükseği $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 En Düşük Fiyat $ 5.01$ 5.01 $ 5.01 Fiyat Değişimi (1 Sa) -0.51% Fiyat Değişimi (1 Gün) +10.18% Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Awoke (AWOKE) canlı fiyatı $6.08. AWOKE, son 24 saat içinde en düşük $ 5.15 ve en yüksek $ 6.33 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AWOKE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 6.33, en düşük fiyatı ise $ 5.01 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AWOKE son bir saatte -0.51% değişim gösterdi, 24 saatte +10.18% ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Awoke (AWOKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6.07M$ 6.07M $ 6.07M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6.07M$ 6.07M $ 6.07M Dolaşım Arzı 1000.00K 1000.00K 1000.00K Toplam Arz 999,999.999989 999,999.999989 999,999.999989

Şu anki Awoke piyasa değeri $ 6.07M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AWOKE arzı 1000.00K olup, toplam arzı 999999.999989. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6.07M.