Awoke Fiyatı (AWOKE)
-0.51%
+10.18%
--
--
Awoke (AWOKE) canlı fiyatı $6.08. AWOKE, son 24 saat içinde en düşük $ 5.15 ve en yüksek $ 6.33 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AWOKE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 6.33, en düşük fiyatı ise $ 5.01 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, AWOKE son bir saatte -0.51% değişim gösterdi, 24 saatte +10.18% ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Awoke piyasa değeri $ 6.07M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AWOKE arzı 1000.00K olup, toplam arzı 999999.999989. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6.07M.
Gün içerisinde, Awoke / USD fiyat değişimi, $ +0.561426.
Son 30 gün içerisinde, Awoke / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Awoke / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Awoke / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.561426
|+10.18%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
The woke mind virus is either defeated or nothing else matters Welcome to the frontlines of the culture war. The AWOKE MOVEMENT isn’t just a passing trend; it’s a battle cry for every BASED individual fed up with the woke mind virus infecting society. Born from a shared vision to uphold truth, freedom, and tradition, Awoke empowers a community of chads and legends fighting back against the postmodern decay of values. Here, we celebrate the audacity to be original, the courage to stay true, and the wisdom to reject indoctrination. Together, we dismantle the woke agenda with unapologetic memes, piercing satire, and revolutionary tools. Our mission? To awaken the world, one step at a time. Stay based, frens.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-25 09:45:00
|Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
|08-25 05:44:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
|08-24 19:48:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
|08-24 03:20:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
|08-24 02:09:00
|Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
|08-24 02:00:00
|Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
