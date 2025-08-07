AXL INU (AXL) Nedir?

"Axl is a Decentralized exchange with smart routing on ETH Chain (ETH) and Binance Smart Chain (BSC) that will supports Liquidity Providing, Yield Farming, Staking, Launching IDO, NFT and Lending & borrow. Starting with the Main token of the Eco System $AXL and Ending with $Axls as a reward token for the system."

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AXL INU (AXL) Kaynağı Resmi Websitesi

AXL INU (AXL) Token Ekonomisi

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