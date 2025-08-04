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AxonDAO Governance Token Fiyatı (AXGT)

Listelenmedi

AxonDAO Governance Token (AXGT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,076169
$0,076169$0,076169
+%9,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü AxonDAO Governance Token (AXGT) Fiyatı

AxonDAO Governance Token (AXGT), şu anda 0,076169 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 35,71M USD piyasa değerine sahiptir. AXGT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

AxonDAO Governance Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%9,00
AxonDAO Governance Token 24 saatlik fiyat değişimi
457,53M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında AxonDAO Governance Token (AXGT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, AxonDAO Governance Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00629032.
Son 30 gün içerisinde, AxonDAO Governance Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0019478241.
Son 60 gün içerisinde, AxonDAO Governance Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0036778811.
Son 90 gün içerisinde, AxonDAO Governance Token / USD fiyat değişimi, $ -0,02877692598807284.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00629032+%9,00
30 Gün$ -0,0019478241-%2,55
60 Gün$ -0,0036778811-%4,82
90 Gün$ -0,02877692598807284-%27,42

AxonDAO Governance Token (AXGT) Fiyat Analizi

En güncel AxonDAO Governance Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,069878
$ 0,069878$ 0,069878

$ 0,078357
$ 0,078357$ 0,078357

$ 0,971095
$ 0,971095$ 0,971095

-%2,55

+%9,00

-%20,35

AxonDAO Governance Token (AXGT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 35,71M
$ 35,71M$ 35,71M

--
----

457,53M
457,53M 457,53M

AxonDAO Governance Token (AXGT) Nedir?

AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms

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AxonDAO Governance Token (AXGT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

AxonDAO Governance Token (AXGT) Token Ekonomisi

AxonDAO Governance Token (AXGT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AXGT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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AXGT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AXGT / VND
2.004,387235
1 AXGT / AUD
A$0,11730026
1 AXGT / GBP
0,05712675
1 AXGT / EUR
0,06550534
1 AXGT / USD
$0,076169
1 AXGT / MYR
RM0,32219487
1 AXGT / TRY
3,09779323
1 AXGT / JPY
¥11,196843
1 AXGT / ARS
ARS$103,91355825
1 AXGT / RUB
6,08361803
1 AXGT / INR
6,68078299
1 AXGT / IDR
Rp1.248,67193136
1 AXGT / KRW
105,49711176
1 AXGT / PHP
4,36067525
1 AXGT / EGP
￡E.3,68962636
1 AXGT / BRL
R$0,4265464
1 AXGT / CAD
C$0,10435153
1 AXGT / BDT
9,19512168
1 AXGT / NGN
115,58264905
1 AXGT / UAH
3,14197125
1 AXGT / VES
Bs9,368787
1 AXGT / CLP
$73,198409
1 AXGT / PKR
Rs21,32960507
1 AXGT / KZT
40,8189671
1 AXGT / THB
฿2,47244574
1 AXGT / TWD
NT$2,27592972
1 AXGT / AED
د.إ0,27954023
1 AXGT / CHF
Fr0,0609352
1 AXGT / HKD
HK$0,59716496
1 AXGT / MAD
.د.م0,68780607
1 AXGT / MXN
$1,43502396
1 AXGT / PLN
0,2818253
1 AXGT / RON
лв0,33362022
1 AXGT / SEK
kr0,73731592
1 AXGT / BGN
лв0,12872561
1 AXGT / HUF
Ft26,23793543
1 AXGT / CZK
1,61935294
1 AXGT / KWD
د.ك0,023231545
1 AXGT / ILS
0,2589746