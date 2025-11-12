Bugünkü Azuma Coin Fiyatı

Bugünkü Azuma Coin (AZUM) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut AZUM / USD dönüşüm oranı AZUM başına -- şeklindedir.

Azuma Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 76.943 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 138,85M AZUM şeklindedir. Son 24 saat içinde AZUM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,086043 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AZUM, son bir saatte -- ve son 7 günde -%34,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Azuma Coin (AZUM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 76,94K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 277,08K Dolaşım Arzı 138,85M Toplam Arz 500.000.000,0

