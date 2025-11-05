Baby Bottle (BOTT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00863561 24 sa Yüksek $ 0,00882246 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0179168 En Düşük Fiyat $ 0,00863561 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,11 Fiyat Değişimi (7 G) -%49,25

Baby Bottle (BOTT) canlı fiyatı $0,00863561. BOTT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00863561 ve en yüksek $ 0,00882246 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOTT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0179168, en düşük fiyatı ise $ 0,00863561 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOTT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%2,11 ve son 7 günde -%49,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Baby Bottle (BOTT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,64M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,64M Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Baby Bottle piyasa değeri $ 8,64M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOTT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,64M.