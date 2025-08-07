Baby Doge Cash (BABYDOGECASH) Nedir?

Auto yield and liquidity generation protocol. On each transaction, the protocol automatically distributes rewards to holders as well as auto-locks a portion of the fees as liquidity.​ The project aims to donate a high percentage of it's revenue to dog shelters around the world.

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Baby Doge Cash (BABYDOGECASH) Token Ekonomisi

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