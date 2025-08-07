Baby DOWGE (BABY DOWGE) Nedir?

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

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Baby DOWGE (BABY DOWGE) Token Ekonomisi

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