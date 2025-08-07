BABY DOWGE Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Baby DOWGE Fiyatı (BABY DOWGE)

Listelenmedi

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00168272
$0,00168272$0,00168272
-%21,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Baby DOWGE (BABY DOWGE) Fiyatı

Baby DOWGE (BABY DOWGE), şu anda 0,00167933 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,67M USD piyasa değerine sahiptir. BABY DOWGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Baby DOWGE Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%25,55
Baby DOWGE 24 saatlik fiyat değişimi
1000,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Baby DOWGE (BABY DOWGE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Baby DOWGE / USD fiyat değişimi, $ -0,000576337152175842.
Son 30 gün içerisinde, Baby DOWGE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Baby DOWGE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Baby DOWGE / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000576337152175842-%25,55
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Fiyat Analizi

En güncel Baby DOWGE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00140165
$ 0,00140165$ 0,00140165

$ 0,00285721
$ 0,00285721$ 0,00285721

$ 0,00287416
$ 0,00287416$ 0,00287416

+%5,99

-%25,55

--

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,67M
$ 1,67M$ 1,67M

--
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1000,00M
1000,00M 1000,00M

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Nedir?

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

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Baby DOWGE (BABY DOWGE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Token Ekonomisi

Baby DOWGE (BABY DOWGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BABY DOWGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BABY DOWGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BABY DOWGE / VND
44,19156895
1 BABY DOWGE / AUD
A$0,0025693749
1 BABY DOWGE / GBP
0,0012427042
1 BABY DOWGE / EUR
0,0014274305
1 BABY DOWGE / USD
$0,00167933
1 BABY DOWGE / MYR
RM0,0070867726
1 BABY DOWGE / TRY
0,0682815578
1 BABY DOWGE / JPY
¥0,24686151
1 BABY DOWGE / ARS
ARS$2,2391010689
1 BABY DOWGE / RUB
0,1343296067
1 BABY DOWGE / INR
0,1473276209
1 BABY DOWGE / IDR
Rp27,5299955952
1 BABY DOWGE / KRW
2,3259392232
1 BABY DOWGE / PHP
0,0961584358
1 BABY DOWGE / EGP
￡E.0,0813467452
1 BABY DOWGE / BRL
R$0,0091859351
1 BABY DOWGE / CAD
C$0,0023006821
1 BABY DOWGE / BDT
0,2043576677
1 BABY DOWGE / NGN
2,5677795365
1 BABY DOWGE / UAH
0,069860128
1 BABY DOWGE / VES
Bs0,21159558
1 BABY DOWGE / CLP
$1,63902608
1 BABY DOWGE / PKR
Rs0,4745114848
1 BABY DOWGE / KZT
0,9023711822
1 BABY DOWGE / THB
฿0,0543095322
1 BABY DOWGE / TWD
NT$0,0502623469
1 BABY DOWGE / AED
د.إ0,0061631411
1 BABY DOWGE / CHF
Fr0,001343464
1 BABY DOWGE / HKD
HK$0,0131659472
1 BABY DOWGE / MAD
.د.م0,0152483164
1 BABY DOWGE / MXN
$0,0313027112
1 BABY DOWGE / PLN
0,0061631411
1 BABY DOWGE / RON
лв0,0073050855
1 BABY DOWGE / SEK
kr0,0161551546
1 BABY DOWGE / BGN
лв0,0028212744
1 BABY DOWGE / HUF
Ft0,5743140667
1 BABY DOWGE / CZK
0,035433863
1 BABY DOWGE / KWD
د.ك0,00051219565
1 BABY DOWGE / ILS
0,0057433086