Baby DOWGE Fiyatı (BABY DOWGE)
Baby DOWGE (BABY DOWGE), şu anda 0,00167933 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,67M USD piyasa değerine sahiptir. BABY DOWGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Baby DOWGE / USD fiyat değişimi, $ -0,000576337152175842.
Son 30 gün içerisinde, Baby DOWGE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Baby DOWGE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Baby DOWGE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000576337152175842
|-%25,55
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Baby DOWGE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%5,99
-%25,55
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BABY DOWGE / VND
₫44,19156895
|1 BABY DOWGE / AUD
A$0,0025693749
|1 BABY DOWGE / GBP
￡0,0012427042
|1 BABY DOWGE / EUR
€0,0014274305
|1 BABY DOWGE / USD
$0,00167933
|1 BABY DOWGE / MYR
RM0,0070867726
|1 BABY DOWGE / TRY
₺0,0682815578
|1 BABY DOWGE / JPY
¥0,24686151
|1 BABY DOWGE / ARS
ARS$2,2391010689
|1 BABY DOWGE / RUB
₽0,1343296067
|1 BABY DOWGE / INR
₹0,1473276209
|1 BABY DOWGE / IDR
Rp27,5299955952
|1 BABY DOWGE / KRW
₩2,3259392232
|1 BABY DOWGE / PHP
₱0,0961584358
|1 BABY DOWGE / EGP
￡E.0,0813467452
|1 BABY DOWGE / BRL
R$0,0091859351
|1 BABY DOWGE / CAD
C$0,0023006821
|1 BABY DOWGE / BDT
৳0,2043576677
|1 BABY DOWGE / NGN
₦2,5677795365
|1 BABY DOWGE / UAH
₴0,069860128
|1 BABY DOWGE / VES
Bs0,21159558
|1 BABY DOWGE / CLP
$1,63902608
|1 BABY DOWGE / PKR
Rs0,4745114848
|1 BABY DOWGE / KZT
₸0,9023711822
|1 BABY DOWGE / THB
฿0,0543095322
|1 BABY DOWGE / TWD
NT$0,0502623469
|1 BABY DOWGE / AED
د.إ0,0061631411
|1 BABY DOWGE / CHF
Fr0,001343464
|1 BABY DOWGE / HKD
HK$0,0131659472
|1 BABY DOWGE / MAD
.د.م0,0152483164
|1 BABY DOWGE / MXN
$0,0313027112
|1 BABY DOWGE / PLN
zł0,0061631411
|1 BABY DOWGE / RON
лв0,0073050855
|1 BABY DOWGE / SEK
kr0,0161551546
|1 BABY DOWGE / BGN
лв0,0028212744
|1 BABY DOWGE / HUF
Ft0,5743140667
|1 BABY DOWGE / CZK
Kč0,035433863
|1 BABY DOWGE / KWD
د.ك0,00051219565
|1 BABY DOWGE / ILS
₪0,0057433086