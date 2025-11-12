Bugünkü Baby Shark Meme Fiyatı

Bugünkü Baby Shark Meme (BABYSHARK) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 63,90 değişim gösterdi. Mevcut BABYSHARK / USD dönüşüm oranı BABYSHARK başına -- şeklindedir.

Baby Shark Meme, şu anda piyasa değeri açısından $ 220.898 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 849,35M BABYSHARK şeklindedir. Son 24 saat içinde BABYSHARK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,12534 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABYSHARK, son bir saatte +%0,77 ve son 7 günde -%69,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 220,90K$ 220,90K $ 220,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 260,08K$ 260,08K $ 260,08K Dolaşım Arzı 849,35M 849,35M 849,35M Toplam Arz 999.983.886,870532 999.983.886,870532 999.983.886,870532

Şu anki Baby Shark Meme piyasa değeri $ 220,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABYSHARK arzı 849,35M olup, toplam arzı 999983886.870532. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 260,08K.