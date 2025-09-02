BABYU Hakkında Daha Fazla Bilgi

BABYU Fiyat Bilgileri

BABYU Resmi Websitesi

BABYU Token Ekonomisi

BABYU Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

BabyUnicorn Logosu

BabyUnicorn Fiyatı (BABYU)

Listelenmedi

1 BABYU / USD Canlı Fiyatı:

$0,00013659
$0,00013659$0,00013659
-%7,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
BabyUnicorn (BABYU) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:32:22 (UTC+8)

BabyUnicorn (BABYU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,000109
$ 0,000109$ 0,000109
24 sa Düşük
$ 0,00015735
$ 0,00015735$ 0,00015735
24 sa Yüksek

$ 0,000109
$ 0,000109$ 0,000109

$ 0,00015735
$ 0,00015735$ 0,00015735

$ 0,00015735
$ 0,00015735$ 0,00015735

$ 0,000109
$ 0,000109$ 0,000109

-%5,27

-%7,40

--

--

BabyUnicorn (BABYU) canlı fiyatı $0,00013672. BABYU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000109 ve en yüksek $ 0,00015735 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BABYU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00015735, en düşük fiyatı ise $ 0,000109 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BABYU son bir saatte -%5,27 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,40 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BabyUnicorn (BABYU) Piyasa Bilgileri

$ 136,72K
$ 136,72K$ 136,72K

--
----

$ 136,72K
$ 136,72K$ 136,72K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BabyUnicorn piyasa değeri $ 136,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABYU arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 136,72K.

BabyUnicorn (BABYU) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, BabyUnicorn / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BabyUnicorn / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BabyUnicorn / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BabyUnicorn / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%7,40
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BabyUnicorn (BABYU) Nedir?

**Our Mission* We believe that learning should be magical, engaging, and accessible to every child. Our mission is to create innovative AI-powered toys and educational tools that inspire creativity, foster learning, and bring families together through the wonder of technology and imagination. **Your Child's Magical AI Friend** This isn't just a toy. It's a companion. Our AI Baby Unicorn is a soft, huggable friend powered by intelligent technology — designed to: * Talk and respond to children in real-time * Teach and guide them through songs, stories, languages, and simple concepts * Foster creativity through conversation and imagination * Provide emotional comfort and companionship at bedtime and throughout the day * Grow with your child, adapting to their learning pace and emotional needs * It's more than smart — it's safe, sweet, and truly magical. **Games That Spark Joy and Learning** Our AI engine is complete, and the physical prototype of the Baby Unicorn toy is currently in development. Within 45–60 days, we’ll unveil the first working models — and you can be among the first to own this groundbreaking toy. By supporting us during pre-sale, you’re not only securing early access — you’re helping bring a new standard of joy and education to children worldwide. **Now Accepting Pre-Orders— Be Part of the Magic** In addition to our AI unicorn toy, we’re developing a full suite of engaging, educational mobile games designed for kids aged 2–7. These games are full of vibrant colors, fun characters, and developmental value — from learning ABCs to solving puzzles and creative play. All games are created by early childhood experts and digital artists, ensuring a safe and enriching experience for every child. **Calling All Dreamers & Believers — Investors Welcome** We are opening the door for strategic partners and early investors to join this mission. With a unique product, a proven AI engine, and an expanding digital ecosystem, Baby Unicorn is positioned to become a leader in smart toys and children’s entertainment. Let’s build something magical together. **The Adventure** Once BabyU becomes a worldwide sensation, we bring the toy to life through an animated series: Toy updates, every week 🦄 * Meet Charlie & BabyU: Follow BabyU on incredible adventures with his dad, Charlie – a tech genius who solves problems in the craziest, funniest ways imaginable. * Technology Meets Humor: Every obstacle is overcome using clever gadgets, wild inventions, and humor that entertains kids and adults alike. * A Story Everyone Will Love: Adventures filled with laughter, lessons, and endless imagination. **The Future of Collectibles** Exclusive NFTs: Some of the most exciting moments and characters from the BabyU adventures will appear as limited-edition digital collectibles. Rarity Meets Value: Each NFT is designed to be rare, coveted, and valuable – offering a chance for lucky fans to own a piece of BabyU history. Early Access Opportunities: NFTs may be released even before the full cartoon, creating excitement and exclusivity for early supporters. BabyU is more than a toy. It’s an ecosystem of play, storytelling, intelligent games and collectible experiences – designed to delight, inspire, and connect children and families worldwide. Get ready to join the BabyU adventure – where fun, innovation, learning, and imagination know no limits!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BabyUnicorn (BABYU) Kaynağı

Resmi Websitesi

BabyUnicorn Fiyat Tahmini (USD)

BabyUnicorn (BABYU) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BabyUnicorn (BABYU) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BabyUnicorn için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BabyUnicorn fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BABYU Varlığından Yerel Para Birimlerine

BabyUnicorn (BABYU) Token Ekonomisi

BabyUnicorn (BABYU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BABYU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BabyUnicorn (BABYU) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BabyUnicorn (BABYU) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BABYU fiyatı, 0,00013672 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BABYU / USD güncel fiyatı nedir?
BABYU / USD güncel fiyatı $ 0,00013672. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BabyUnicorn varlığının piyasa değeri nedir?
BABYU piyasa değeri $ 136,72K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BABYU arzı nedir?
Dolaşımdaki BABYU arzı, 1,00B USD.
BABYU için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BABYU, ATH fiyatı olan 0,00015735 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BABYU fiyatı (ATL) nedir?
BABYU, ATL fiyatı olan 0,000109 USD değerine düştü.
BABYU işlem hacmi nedir?
BABYU için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BABYU bu yıl daha da yükselir mi?
BABYU piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BABYU fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:32:22 (UTC+8)

BabyUnicorn (BABYU) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4
08-31 18:55:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI değerlemesi son 8 ayda 21 kattan fazla arttı, yarınki listeleme "fiyat yeniden değerlendirmesi" getirecek

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.