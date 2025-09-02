BabyUnicorn (BABYU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,000109 $ 0,000109 $ 0,000109 24 sa Düşük $ 0,00015735 $ 0,00015735 $ 0,00015735 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,000109$ 0,000109 $ 0,000109 24 sa Yüksek $ 0,00015735$ 0,00015735 $ 0,00015735 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00015735$ 0,00015735 $ 0,00015735 En Düşük Fiyat $ 0,000109$ 0,000109 $ 0,000109 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%5,27 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,40 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BabyUnicorn (BABYU) canlı fiyatı $0,00013672. BABYU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000109 ve en yüksek $ 0,00015735 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BABYU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00015735, en düşük fiyatı ise $ 0,000109 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BABYU son bir saatte -%5,27 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,40 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BabyUnicorn (BABYU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 136,72K$ 136,72K $ 136,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 136,72K$ 136,72K $ 136,72K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BabyUnicorn piyasa değeri $ 136,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABYU arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 136,72K.