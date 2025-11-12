Bugünkü Bachi on Base Fiyatı

Bugünkü Bachi on Base (BACHI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 6,26 değişim gösterdi. Mevcut BACHI / USD dönüşüm oranı BACHI başına -- şeklindedir.

Bachi on Base, şu anda piyasa değeri açısından $ 84.713 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 689,56M BACHI şeklindedir. Son 24 saat içinde BACHI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00331437 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BACHI, son bir saatte -%0,48 ve son 7 günde +%4,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bachi on Base (BACHI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 84,71K$ 84,71K $ 84,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 84,77K$ 84,77K $ 84,77K Dolaşım Arzı 689,56M 689,56M 689,56M Toplam Arz 690.000.000,0 690.000.000,0 690.000.000,0

