baddiecoin (BADDIE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,79 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

baddiecoin (BADDIE) canlı fiyatı --. BADDIE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BADDIE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BADDIE son bir saatte -%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,79 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

baddiecoin (BADDIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 218,51K$ 218,51K $ 218,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 218,51K$ 218,51K $ 218,51K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki baddiecoin piyasa değeri $ 218,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BADDIE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 218,51K.