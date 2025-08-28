Bag on Bonk Fiyatı (BAG)
+%6,25
+%18,18
--
--
Bag on Bonk (BAG) canlı fiyatı --. BAG, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BAG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BAG son bir saatte +%6,25 değişim gösterdi, 24 saatte +%18,18 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Bag on Bonk piyasa değeri $ 843,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BAG arzı 999,82M olup, toplam arzı 999822153.650495. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 843,01K.
Gün içerisinde, Bag on Bonk / USD fiyat değişimi, $ +0,00012969.
Son 30 gün içerisinde, Bag on Bonk / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bag on Bonk / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bag on Bonk / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00012969
|+%18,18
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
What Is BAG Token? BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3. BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base. While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.
