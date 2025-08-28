Bag on Bonk (BAG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%6,25 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%18,18 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Bag on Bonk (BAG) canlı fiyatı --. BAG, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BAG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BAG son bir saatte +%6,25 değişim gösterdi, 24 saatte +%18,18 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bag on Bonk (BAG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 843,01K$ 843,01K $ 843,01K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 843,01K$ 843,01K $ 843,01K Dolaşım Arzı 999,82M 999,82M 999,82M Toplam Arz 999.822.153,650495 999.822.153,650495 999.822.153,650495

Şu anki Bag on Bonk piyasa değeri $ 843,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BAG arzı 999,82M olup, toplam arzı 999822153.650495. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 843,01K.