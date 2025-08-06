BAI Stablecoin (BAI) Nedir?

AstridDAO is a decentralized money market and multi-collateral stablecoin protocol built on Astar Network and for the Polkadot ecosystem, which allows users to borrow $BAI, a stablecoin hard-pegged to USD, against risk assets at 0% interest and minimum collateral ratio. This means you can use the value in your risk assets including $ASTR, $BTC, $ETH, $DOT, etc. without having to sell them.

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BAI Stablecoin (BAI) Kaynağı Resmi Websitesi

BAI Stablecoin (BAI) Token Ekonomisi

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