BAIRAI (BAIR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,29 Fiyat Değişimi (7 G) +%6,32 Fiyat Değişimi (7 G) +%6,32

BAIRAI (BAIR) canlı fiyatı --. BAIR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BAIR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BAIR son bir saatte -%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,29 ve son 7 günde +%6,32 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BAIRAI (BAIR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 40,95K$ 40,95K $ 40,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,95K$ 40,95K $ 40,95K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki BAIRAI piyasa değeri $ 40,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BAIR arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,95K.