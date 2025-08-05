BAMBIT Hakkında Daha Fazla Bilgi

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BAMBIT Fiyatı (BAMBIT)

Listelenmedi

BAMBIT (BAMBIT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00035639
$0,00035639$0,00035639
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BAMBIT (BAMBIT) Fiyatı

BAMBIT (BAMBIT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 28,51K USD piyasa değerine sahiptir. BAMBIT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BAMBIT Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,01
BAMBIT 24 saatlik fiyat değişimi
80,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BAMBIT (BAMBIT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BAMBIT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BAMBIT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BAMBIT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BAMBIT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,01
30 Gün$ 0+%7,45
60 Gün$ 0-%0,21
90 Gün$ 0--

BAMBIT (BAMBIT) Fiyat Analizi

En güncel BAMBIT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04255699
$ 0,04255699$ 0,04255699

-%0,79

+%0,01

-%9,28

BAMBIT (BAMBIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 28,51K
$ 28,51K$ 28,51K

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80,00M
80,00M 80,00M

BAMBIT (BAMBIT) Nedir?

$BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space.

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BAMBIT (BAMBIT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

BAMBIT (BAMBIT) Token Ekonomisi

BAMBIT (BAMBIT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BAMBIT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BAMBIT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BAMBIT / VND
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1 BAMBIT / AUD
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1 BAMBIT / GBP
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1 BAMBIT / EUR
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1 BAMBIT / MYR
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1 BAMBIT / TRY
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1 BAMBIT / JPY
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1 BAMBIT / ARS
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1 BAMBIT / RUB
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1 BAMBIT / INR
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1 BAMBIT / IDR
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1 BAMBIT / KRW
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1 BAMBIT / PHP
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1 BAMBIT / EGP
￡E.--
1 BAMBIT / BRL
R$--
1 BAMBIT / CAD
C$--
1 BAMBIT / BDT
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1 BAMBIT / NGN
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1 BAMBIT / UAH
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1 BAMBIT / VES
Bs--
1 BAMBIT / CLP
$--
1 BAMBIT / PKR
Rs--
1 BAMBIT / KZT
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1 BAMBIT / THB
฿--
1 BAMBIT / TWD
NT$--
1 BAMBIT / AED
د.إ--
1 BAMBIT / CHF
Fr--
1 BAMBIT / HKD
HK$--
1 BAMBIT / MAD
.د.م--
1 BAMBIT / MXN
$--
1 BAMBIT / PLN
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1 BAMBIT / RON
лв--
1 BAMBIT / SEK
kr--
1 BAMBIT / BGN
лв--
1 BAMBIT / HUF
Ft--
1 BAMBIT / CZK
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1 BAMBIT / KWD
د.ك--
1 BAMBIT / ILS
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