Bugünkü Bank of America xStock Fiyatı

Bugünkü Bank of America xStock (BACX) fiyatı $ 55,04 olup, son 24 saatte % 1,95 değişim gösterdi. Mevcut BACX / USD dönüşüm oranı BACX başına $ 55,04 şeklindedir.

Bank of America xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 314.698 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,72K BACX şeklindedir. Son 24 saat içinde BACX, $ 54,5 (en düşük) ile $ 56,13 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 58,35 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 48,42 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BACX, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%3,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bank of America xStock (BACX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 314,70K$ 314,70K $ 314,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 41,72M$ 41,72M $ 41,72M Dolaşım Arzı 5,72K 5,72K 5,72K Toplam Arz 757.946,3726291491 757.946,3726291491 757.946,3726291491

