Banmao (BANMAO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007528 $ 0,00007528 $ 0,00007528 24 sa Düşük $ 0,00011906 $ 0,00011906 $ 0,00011906 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007528$ 0,00007528 $ 0,00007528 24 sa Yüksek $ 0,00011906$ 0,00011906 $ 0,00011906 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00012101$ 0,00012101 $ 0,00012101 En Düşük Fiyat $ 0,00006756$ 0,00006756 $ 0,00006756 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%4,51 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%11,76 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Banmao (BANMAO) canlı fiyatı $0,00008605. BANMAO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007528 ve en yüksek $ 0,00011906 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BANMAO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00012101, en düşük fiyatı ise $ 0,00006756 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BANMAO son bir saatte +%4,51 değişim gösterdi, 24 saatte +%11,76 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Banmao (BANMAO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 86,05K$ 86,05K $ 86,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 86,05K$ 86,05K $ 86,05K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Banmao piyasa değeri $ 86,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BANMAO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 86,05K.