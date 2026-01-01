Bugünkü Bario Entertainment System Fiyatı

Bugünkü Bario Entertainment System ($BAES) fiyatı $ 0,00000218 olup, son 24 saatte % 17,93 değişim gösterdi. Mevcut $BAES / USD dönüşüm oranı $BAES başına $ 0,00000218 şeklindedir.

Bario Entertainment System, şu anda piyasa değeri açısından $ 217.616 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B $BAES şeklindedir. Son 24 saat içinde $BAES, $ 0,00000209 (en düşük) ile $ 0,00000272 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000531 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000209 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $BAES, son bir saatte -%0,49 ve son 7 günde -%35,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bario Entertainment System ($BAES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 217,62K$ 217,62K $ 217,62K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 217,62K$ 217,62K $ 217,62K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

