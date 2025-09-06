basilica (SN39) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 4,62 24 sa Yüksek $ 4,94 Tüm Zamanların En Yükseği $ 15,73 En Düşük Fiyat $ 0,517387 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,14 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,26

basilica (SN39) canlı fiyatı $4,73. SN39, son 24 saat içinde en düşük $ 4,62 ve en yüksek $ 4,94 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SN39 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 15,73, en düşük fiyatı ise $ 0,517387 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SN39 son bir saatte -%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,14 ve son 7 günde -%9,26 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

basilica (SN39) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,37M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,37M Dolaşım Arzı 1,98M Toplam Arz 1.980.506,618404336

Şu anki basilica piyasa değeri $ 9,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SN39 arzı 1,98M olup, toplam arzı 1980506.618404336. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,37M.